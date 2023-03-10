Tahliye edilen Yakuplu İlkokulu'nda zemin etüdü çalışması başladı

İstanbul Valiliği kararıyla riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu’nda zemit etüdü çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul’da da depreme hazırlık çalışmaları hız kazandı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 93 okul ve eğitim kurumu riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Tahliye edilen okullarda bu hafta itibariyle zemin etüdü çalışmaları başladı. Özel bir mühendislik firması çalışanları tarafından okulların yerine yeniden yapılacak alanlarda sondaj yoluyla numune alınarak laboratuvara gönderiliyor. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan ve tahliye edilen okullardan Yakuplu İlkokulu ve Ortaokulu’nda da bugün zeminden örnek alındı. Topraktan alınan numune sonucuna göre zeminin yapıya uygun olup olmadığı denetlenecek. Yapıya elverişli çıkan yerlerde yeniden okul inşasına başlanacak. Öte yandan okullarda yıkım ise henüz başlamadı.