Tahliye yasağı, telef olan hayvanlar ve kötü koku: Spiridon 2 krizi derinleşiyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesine 22 Ekim 2025 tarihinde gelen Spiridon 2 isimli gemiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, gemiyle birlikte Türkiye’ye 2 bin 901 adet damızlık büyükbaş hayvan getirildi.

İddialara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri Mindelo Adası’nda yaptıkları seçimler sonucunda 2 bin 901 büyükbaş hayvanı belirleyerek mevzuata uygun biçimde karantinaya aldı ve küpeledi. Ancak karantinaya alınan bu hayvanlardan yaklaşık 500’ünün yerine farklı hayvanların gemiye yüklendiği ileri sürüldü. Bu durumun usulsüzlük olarak değerlendirilmesi üzerine gemideki hayvanların tahliyesine izin verilmedi.

Yaklaşık 10 gün boyunca Bandırma Limanı’nda bekleyen Spiridon 2 gemisinden yayılan kötü koku ve sinek istilası, bölge halkının tepkisine neden oldu. Vatandaşların şikâyetleri üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Bandırma Çelebi Liman Müdürlüğü’ne resmi yazı göndererek durumun bir an önce çözülmesini talep etti.

Tahliye sürecinin tamamlanmasının mümkün olmaması nedeniyle gemi Bandırma 3 No’lu demir sahasına yönlendirildi. Burada kötüleşen şartlar sebebiyle 48 damızlık büyükbaş hayvanın telef olduğu iddia edildi.

Son olarak, geminin 8 Kasım 2025 tarihinde Bandırma Çelebi Limanı’na 8 saatlik bir yanaşma talebinde bulunduğu öğrenildi. Bu süre zarfında hayvanlara 2 tır saman, 2 tır yem ve su takviyesi yapılacağı, söz konusu giderlerin gemi armatörü tarafından karşılanacağı iddia edildi.

Öte yandan, bürokratik sürecin hızlandırılması için hukuki girişimlerin başlatıldığı, hayvan hakları örgütlerinin de süreci yakından takip ettiği belirtildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise yaşanan durum karşısında Bandırma genelinde ek ilaçlama çalışmaları başlatarak sinek ve böcek yoğunluğuna karşı ilave tedbirler aldı.