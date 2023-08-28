Tahsin Küçük, pişmaniye festivalinde sevenleriyle buluştu

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’nin 3’üncü gününde Tahsin Küçük sevenleriyle buluştu.

İzmit Belediyesi ile ilgili kurum ve kuruluşların ortaklığında organize edilen 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali 3’üncü gününde renkli etkinliklerle sürdü. Festivale MasterChef yarışmacısı İzmitli Tahsin Küçük de konuk oldu. Festivalde söyleşi gerçekleştiren Tahsin Küçük, “Benim ömrüm nefesim yettiğince doğup büyüdüğüm topraklara artı değer katmak adına çabalıyor olacağım. Bu konuda da bana öncülük eden, ilk kaşık atıldığı günün ertesinde kanala pişmaniye yollayan Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ederim. Herkesin elinde pişmaniye gördüğümde ’Bir şeyleri yapıyorsun ve fark ediliyor’ dedim. Çok gururluyum. Bu şahane festivalde tekrar duyurulması gereken her şeyin altına imzamı atmaya hazırım” dedi.