Tahtalı Göleti vatandaşların uğrak noktası oldu

Tahtalı Göleti Doğa Park bölgesindeki çalışmalarda artık sona gelinirken, mesire alanı ise hafta sonu güzel havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Derice Belediyesi’nin çalışmalarıyla Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Tahtalı Göleti Doğa Park projeleri köyleri adeta cazibe merkezi haline getirdi. Doğa Park projesi çerçevesinde ilk etap çalışmaları ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasıyla mangal yerleri de hazırlanarak mesire alanı halkın kullanımına sunulmuştu. İkinci ve üçüncü etap düzenlemelerinin eş zamanlı olarak sürdüğü Doğa Park projesinde konaklama tesisi, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları tamamlanıyor.

Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Yalçın ile birlikte köylere giden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Doğa Park projesinin hayata geçtiği Tahtalı Göleti çevresinde incelemelerde bulunurken, mesire akanında piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.