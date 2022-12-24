Tahtalı sakinleri yeni imar planı hakkında bilgilendirildi

Arkeolojik ve kentsel sit alanında bulunan Tahtalı Mahallesi’nde planlama çalışmalarını tamamlayan Nilüfer Belediyesi, Nilüfer ve Büyükşehir Belediye Meclisleri ile kurulun onayını alan askı sürecindeki plan hakkında, Tahtalı sakinlerini bilgilendirdi.

Nilüfer’de kırsal mahallelerin gelişimini planlı bir şekilde sürdürmesi amacıyla imar planı çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Nilüfer Belediyesi, arkeolojik ve kentsel sit alanında bulunan Tahtalı Mahallesi’nde de plan çalışmalarını tamamladı. Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Tahtalı Mahallesi’ndeki yeni planı hazırlarken, planlama alanı içinde yer alan 7 adet abidevi, 63 adet sivil mimarlık örneği yapı ile arkeolojik değerlerin korunması ve yaşatılmasını göz önünde bulundurdu. 1/1000 Ölçekli Tahtalı Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda ayrıca, üst ölçekli plan kararları ve ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda, kentsel ve arkeolojik sit alanı ile geleneksel yapı dokusunun ön plana çıkarılmasını sağlayacak plan kararları oluşturuldu.

Nilüfer Belediye Meclisi ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan 1/1000 Ölçekli Tahtalı Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da onayının ardından, Tahtalı Mahallesi’nde askıya çıktı. Askı süreci devam eden imar planı için Nilüfer Belediyesi, Tahtalı Mahallesi’nde düzenlediği toplantıda, vatandaşları bilgilendirdi. Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Sinan Sarıbal, Nilüfer Belediyesi’nde görevli şehir plancıları Aslı Dural ve Selman Tuzcu, restoratör tekniker Hatice Tükenmez ile birlikte, Tahtalı Mahallesi’nde giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerine yeni plan üzerinde detaylı bilgiler veren Sarıbal, vatandaşların plana ilişkin sorularını da yanıtladı. Plan sürecinin tamamlanmasının ardından sit alanı dışında kalan bölümde parselasyon yapılarak, hak sahiplerine bir an önce imarlı tapularını teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Sinan Sarıbal, diğer mahallelerde de plan çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Sarıbal, “Özellikle kaçak yapılaşmayla mücadele ettiğimiz alanlar ile yerleşme talebinin yoğun olduğu bölgelerde, planlama çalışmalarına öncelik vereceğiz” diye konuştu.

İmar planını detaylı bir şekilde inceleyen Tahtalı Mahallesi’ndeki vatandaşlar da, bilgilendirilmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.