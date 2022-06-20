Takı kavgasında karısını öldürmekten tutuklandı

Kocaeli'de iki aile arasında takı meselesi yüzünden çıkan kavgada ölen kadının kocası, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • 20.06.2022 23:12
  • Güncelleme: 20.06.2022 23:28
Takı kavgasında karısını öldürmekten tutuklandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra’daki bir düğünde ’Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?’ meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. İki grup arasındaki gerginlik, daha sonra husumete dönüştü. Gruplar arasındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, dün akşam saatlerinde karşı tarafın evine geldi. Burada çıkan silahlı kavgada T.Ö. ve T.D. ile diğer aileden Gülten Şencan (42) yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Gülten Şencan hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili ölen Gülten Şencan’ın kocası Y.Ş. ve H.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, koca Y.Ş. ise eşini öldürme şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Editör
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