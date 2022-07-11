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Takı meselesi cinayetle bitmişti, bayram ziyareti de arbedeyle sonlandı

Kocaeli'de geçen ay 1 kişinin hayatını kaybettiği 'takı' kavgasının tarafları bayram ziyareti nedeniyle bir araya gelince aileler arasında yeniden kavga çıktı. Yaşanan kavgaya müdahale eden bir polis çıkan arbedede yaralandı.

Takı meselesi cinayetle bitmişti, bayram ziyareti de arbedeyle sonlandı
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Olay, saat 19.30 sıralarında Körfez ilçesi Kaza Sokak’ta meydana geldi. 19 Haziran’da akraba olan iki aile arasında ’Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?’ meselesi yüzünden kavga çıkmış, 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak yaşamını yitirmişti. İddiaya göre, kavgaya karışan aileler arasında bugün akşam saatlerinde yeniden tansiyon yükseldi. Kandıra ilçesinden Körfez’de yaşayan Şencan ailesine bayram ziyaretine gelen aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aileler arasında çıkan arbedede bir polis memuru yaralandı. Polis memuru sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, olaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı. Yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, çevik kuvvet ekipleri de mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA
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