Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı

Esenyurt'ta Alparslan Ç. isimli şahıs, takip ettiği Kader G. isimli kadını silahla ateş ederek öldürdü. Alparslan Ç. ardından silahla kendi kafasına sıktı. Yaşanan dehşet anları kameralara yansırken, Alparslan Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 03.04.2022 22:40
  • Güncelleme: 03.04.2022 23:01
Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Esenyurt’ta Alparslan Ç. isimli şahıs, takip ettiği Kader G. isimli kadını silahla ateş ederek öldürdü. Alparslan Ç. ardından silahla kendi kafasına sıktı. Yaşanan dehşet anları kameralara yansırken, Alparslan Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 116. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Ç. isimli şahıs, metrobüs üst geçidinin merdivenlerinde dakikalarca beklediği Kader G.’nin boyun kısmına henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti. Daha sonra silahı kendi başına dayayan Alparslan Ç. tetiğe basarak silahı ateşledi. Yaşanan olayda ağır yaralanan şahıslara çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan ağır yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, yerdeki kurşun kovanlarını ve kan örneklerini toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Öte yandan, hastanede tedavilerine başlanan Kader G.’nin hayatını kaybettiği, Alparslan Ç.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı öncesi yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt 116. Sokak’ta meydana gelen cinayet öncesi yaşananlar kameralara yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Alparslan Ç.’nin, metrobüs üst geçidinin merdivenlerinde Kader G.’yi beklediği, daha sonra kadına arkadan yanaştığı, ardından ara sokağa iterek götürdüğü, sonrasında ise silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların paniğe kapılarak kaçıştıkları görüldü.

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Akıncı güven tazeledi

Akıncı güven tazeledi

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu’nu ağırladı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

2
Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

3
İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

4
Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

5
Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

6
Özgür ve Pınar evlilik yolunda ilk adımlarını attı

Özgür ve Pınar evlilik yolunda ilk adımlarını attı

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak