Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı

Esenyurt’ta Alparslan Ç. isimli şahıs, takip ettiği Kader G. isimli kadını silahla ateş ederek öldürdü. Alparslan Ç. ardından silahla kendi kafasına sıktı. Yaşanan dehşet anları kameralara yansırken, Alparslan Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 116. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Ç. isimli şahıs, metrobüs üst geçidinin merdivenlerinde dakikalarca beklediği Kader G.’nin boyun kısmına henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti. Daha sonra silahı kendi başına dayayan Alparslan Ç. tetiğe basarak silahı ateşledi. Yaşanan olayda ağır yaralanan şahıslara çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan ağır yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, yerdeki kurşun kovanlarını ve kan örneklerini toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü.

Öte yandan, hastanede tedavilerine başlanan Kader G.’nin hayatını kaybettiği, Alparslan Ç.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı öncesi yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt 116. Sokak’ta meydana gelen cinayet öncesi yaşananlar kameralara yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Alparslan Ç.’nin, metrobüs üst geçidinin merdivenlerinde Kader G.’yi beklediği, daha sonra kadına arkadan yanaştığı, ardından ara sokağa iterek götürdüğü, sonrasında ise silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların paniğe kapılarak kaçıştıkları görüldü.