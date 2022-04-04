Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Kaza, 18:00 sıralarında D-100 karayolu Parkköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Samet Demir’in kullandığı özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 16 yaşındaki Samet Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

