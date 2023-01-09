Takla atan araçtaki güvercin araç başından ayrılmadı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç kavşakta kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, araç içinde karton kutuda bulunan bir güvercin de kazanın şiddeti ile savruldu. Güvercin araç başından ayrılmadı. Yaralı sürücüye ait olduğu belirlenen güvercin yediemin otopark görevlisi tarafından yakalanarak muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saat 02.00 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu, Çeltikçi kavşağı üzerinde meydana geldi. Aziz Ç. (59) idaresindeki 16 AOD 067 plakalı hafif ticari araç Orhangazi’den Bursa istikametine seyir halindeyken, Çeltikçi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp takla attı. Yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü Aziz Ç. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Güvercin olay yerinden kaçmadı

Kaza yapan araçta bir karton kutu içinde bulunan ve araç sürücüsüne ait olduğu belirlenen bir güvercin ise kaza sonrasında kutu içinden savruldu. Araç başından ayrılmayan güvercin aracı kaldırmak için olay yerine gelen yediemin otopark görevlisi tarafından yakalanarak muhafaza altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.