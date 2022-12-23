Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Tekirdağ’da meydana gelen kazada takla atıp hurdaya dönen otomobilde bulunan kişiler burunları bile kanamadan çıktı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Saray’dan Çayla Mahallesi istikametine seyreden Okan A. idaresindeki 59 AAK 480 plakalı hafif ticari araç, Çerkezköy’den Vize istikametine seyreden Melisa K. idaresindeki 34 EET 457 plakalı otomobille çarpışarak takla attı. Kaza sonucu 59 AAK 480 plakalı aracın sürücüsü Okan A. hafif yaralanırken, 34 EET 457 plakalı otomobil sürücüsü Melisa K. ve araçta bulunan Alev S. kazanın ardından hurdaya dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazazedeler kontrol amaçlı Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.