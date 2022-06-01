Takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı

Büyükçekmece Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

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  • 01.06.2022 16:51
  • Güncelleme: 01.06.2022 17:00
Takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Büyükçekmece Kumburgaz’da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

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SHA Editör
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