Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil takla attı, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil takla attı, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.D. (24) hakimiyetindeki 41 APD 367 Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü A.Y.D., tedbir amacıyla ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Takla atan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.