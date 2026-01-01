Takla atan otomobilden sağ çıktı
Çan'da meydana gelen trafik kazasında, ters dönen otomobilden sürücü yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, saat 03.45 sıralarında Biga istikametinden gelen otomobilin sürücüsü R.T., çevre yolu sanayi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje vurarak takla attı. Takla atan araç, yol kenarında bulunan park halindeki 2 kamyona vurarak durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü R.T. itfaiye ekiplerinin çabalarıyla otomobilden çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.