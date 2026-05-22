Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Yusuf EkerEditör
Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Lüleburgaz’a bağlı Ceylanköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.