Takla atan yarış otomobili yüklendiği çekicinin üzerinden düştü

Başkent'te düzenlenen otokros turnuvasında kaza yapıp takla atan ralli aracı, yüklendiği çekicinin üzerinden de düşerek sürüklendi.

Takla atan yarış otomobili yüklendiği çekicinin üzerinden düştü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Başkent’te düzenlenen otokros turnuvasında kaza yapıp takla atan ralli aracı, yüklendiği çekicinin üzerinden de düşerek sürüklendi.

Ankara’nın Bala ilçesi Beynam bölgesinde Cumhuriyetin 100. yılına özel “Pamir Yavuz Ozantürk Otokros Yarışı” gerçekleştirildi. Yarış esnasında virajı alamayan bir ralli aracı takla attı. Yan yatan yarış otomobili, görevlilerin yardımı ile çekiciye yüklendi. Çekici üzerindeyken halatla bağlanmayan yarış otomobili, çekici şoförünün gaz vermesi ile aşağı düştü. Metrelerce sürüklenmesinin ardından virajdaki taşlar sayesinde uçuruma düşmekten kurtulan ralli aracında ağır hasar meydana geldi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman