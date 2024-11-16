Takla atarak dereye uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ Çorlu’da kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil takla atarak dereye uçtu. Ters dönen arabanın içinden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, kaza yapan otomobiline bir süre bakakaldı.

Kaza, Havuzlar - Yeniçiftlik yolu üzeri (Hürriyet Caddesi) Türkgücü Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Güven Vardar idaresindeki otomobil, viraja girdiği sırada kayganlaşan zeminin de etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak dereye uçtu.

Bu sırada kazaya tanık olan Cevdet Şen, kazazedenin yardımına koştu. Sürücü Güven Vardar, ters dönen aracın içinden Cevdet Şen’in yardımıyla burnu bile kanamadan çıktı. İhbar üzerine tedbir amaçlı olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

“Aniden frene bastım”

Kazayla ilgili konuşan Vardar, “Yani olan oldu, yapacak bir şey yok. Yağışlı bir hava hakim. Zemin de ıslak olunca birden frene bastım sonra direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye girdik. Çok şükür ağrım sızım bir şeyim yok” dedi.