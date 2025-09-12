Takla atarak karşı yöne geçti: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı yöne geçti. 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Takla atarak karşı yöne geçti: 2 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı yöne geçti. 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde olan sürücü Hakan A. (21) yönetimindeki 26 AHE 777 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Refüjdeki koruma tellerini ve ağaçları yıkan otomobil takla atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcu Metehan M. (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.