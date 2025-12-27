Takla atıp direğe çarpan otomobilin kaza anı kamerada: 3 yaralı

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak aydınlatma direğine çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl–Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl merkeze doğru seyir halinde olan, ehliyeti kısa süre önce aldığı öğrenilen Mustafa Can S. (18) yönetimindeki 16 AZ 385 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla atarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı ve yan yattı. Yaşanan feci kaza, olay yerini gören bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak savrulduğu, ardından takla atıp direğe çarptığı anlar net şekilde yer aldı.

Kazada sürücü Mustafa Can S. ile otomobilde bulunan G.S. (17) ve İ.T.G. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya eklendi.