Taklalar atan otomobilden yola savrulmuştu: 9 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde taklalar atan otomobilde emniyet kemeri takmadığı için yola savrulan 9 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A.’nın (21) kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan L.A. (29) idaresindeki 34 COY 530 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 COY 530 plakalı otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takan 2 yolcu, hastanedeki müdahalenin ardından aynı gün taburcu oldu. Taklalar atan otomobilde emniyet kemeri takmadığı için yola savrulan 9 yaşındaki O.A.’nın ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, 9 yaşındaki çocuğun yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasında yansımıştı. Görüntülerde, sol şeritte seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkıp yan şeritteki otomobile çarpması, çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilden bir çocuğun yola savrulması yer alıyor.