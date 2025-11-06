Taklalar atarak hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten alt sokağa düşen otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Bahçelievler Mahallesi 922. Sokak’ta seyir halinde olan H.Y. (24) idaresindeki 54 ANY 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, taklalar atarak yaklaşık 3 metre yükseklikten alt sokağa devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilden sürücü H.Y., burnu kanamadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.