Taksi bulamayan ailenin yardımına polis yetişti

İstanbul Eminönü’nde sivil trafik polisleri tarafından taksi denetimi gerçekleştirildi. Denetim esnasında taksi bekleyen bir ailenin yardımına ise denetim yapan polis ekipleri yetişirken, aile polis ekipleri tarafından durdurulan taksiye bindirildi. Denetimde ceza yiyen bir taksi şoförü ise kendisine soru soran muhabire ‘On numara’ diyerek esprili şekilde cevap verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Eminönü’nde gerçekleştirilen denetimde emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye 436’şar lira, seyir halindeyken telefonla konuşan 3 sürücüye 951’er lira ve levhalara uymayan 1 sürücüye 436 lira ceza kesildi. Taksi bulmakta zorlanan bir çocuklu aile ise polis ekipleri tarafından denetim noktasında durdurulan bir ticari taksiye bindirilirken, denetim esnasında ceza yiyen bir taksi şoförü ise muhabirin sorusuna ‘On numara’ şeklinde esprili cevap verdi.

“Gözümüzün önünde turisti aldı”

Ailesiyle birlikte taksiye binmekte zorlanan Fatma Yiğit, “1 saattir burada çocukla rezil olduk. Bağcılar’a gitmek istiyoruz. ‘İleride taksi var onlara binin’ diyorlar. ‘Durak var, oraya gidin’ diyorlar. ‘Biz doluyuz’ diyorlar. Boş oldukları halde almıyorlar. Bu başımıza gelen ikinci durum bu hafta içinde. Bizi bindirmiyorlar, polisler denetim yaparsa iyi olur. Bize yardımcı olsunlar. Türk vatandaşları almıyorlar. Gözümüzün önünde turisti aldı. Onlar bindi biz binemedik” dedi.

Seyir halindeyken telefonla konuşan bir taksi sürücüsü ise, “Telefonda patronla konuşuyorum. Cezayı patron ödeyecek” dedi. Bir başka sürücü de müşteriden konum bilgisi almak için telefonla konuştuğunu söyledi.

Öte yandan denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.