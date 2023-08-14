Taksi denetiminde aracının muayenesi biten taksi sürücüsünden araç sahibine 'Hayırlı olsun' mesajı

Fatih’te ticari taksi şoförlerine yönelik yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan taksi şoförüne cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin kontrollerinde aynı aracın muayenesinin bittiği tespit edildi. Aracın muayenesinin olmadığı araç sahibi ile yaptığı telefon konuşmasında cezai işlem sonrası araç sahibine ‘Hayırlı olsun’ dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu/turist seçmesi veya taksimetre açmaması gibi şikayetlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Taksimetre tarifelerinin güncellemesinden sonra yapılan ilk denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

“Hayırlı, uğurlu olsun”

Denetimde emniyet kemeri takmayan ve kullandığı aracın muayenesinin bittiğini öğrenen taksi şoförü, araç sahibini aradı. Taksi şoförü cezaya tepki göstererek, “Yolcunun valizi vardı, ona yardım etmek için indiğimde çıkardım. Her an emniyet kemerini mi takıp, çıkaracağız. Aracın muayenesi bitmiş. 3 Ağustosta aracın muayenesi bitmiş. Bugün ağustosun kaçı? Bir hafta önce muayenesi bitmiş. Hayırlı, uğurlu olsun Salih! Bende burada senin için iddia ediyorum” dedi.

Yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 4 bin 360 Türk Lirası, 1 sürücüye taksimetresini açmadığı için 951 Türk Lirası ve araç muayenesi biten sürücüye de bin 979 Türki Lirası cezai işlem uygulandı.