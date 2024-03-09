Taksi durakları prefabriğe çevrilecek

Kocaeli'de 25 taksi durak yerlerini prefabrik hale getirmek için düzenlenen ihaleye 8 firma teklif verdi.

Taksi durakları prefabriğe çevrilecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’de 25 taksi durak yerlerini prefabrik hale getirmek için düzenlenen ihaleye 8 firma teklif verdi.

Taksici esnafına birçok farklı alanda desten veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, durak yerlerini de daha modern hale getirmeye devam ediyor. Büyükşehir tarafından yapılan ihaleyle Kocaeli’nin çeşitli yerlerinde bulunan 25 taksi durak yeri, 3 farklı ölçüyle prefabrikten yapılarla yenilenecek. 25 prefabrik taksi durak yerinin inşası için toplamda 8 firma teklif verdi. Bu kapsamda en yüksek teklif 14 milyon 693 bin TL verilirken en düşük teklif ise 6 milyon 300 bin TL oldu.

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