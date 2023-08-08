Taksi ücretlerinde yeni tarife belli oldu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Taksi açılışı 19'TL'ye, indi-bindi ücreti 70'TL'ye çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Taksi açılışı 19'TL'ye, indi-bindi ücreti 70'TL'ye çıktı.