Taksici ile turistin eğlenceli anları kamerada

İstanbul'da aracına binen turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Oldukça ilgi gören görüntüler ise izleyicileri gülümsetti.

Taksici ile turistin eğlenceli anları kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

İstanbul’da aracına binen turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Oldukça ilgi gören görüntüler ise izleyicileri gülümsetti.

İstanbul’da aracına binan turist ile Sivas yöresine ait türkü eşliğinde yolculuk yapan taksici o anları sosyal medyadan paylaştı. Türkü eşliğinde ilerleyerek yolculuk yapan turist ise türkü ile taksiciye eşlik etmeye çalıştı. İzleyenleri gülümseten ve renkli görüntülerin oluştuğu o anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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