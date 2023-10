Taksicilerden Filistin'e destek konvoyu

TAKİP ET

İstanbul’un her yanından gelerek Şişli’de toplanan taksiciler İsrail’i protesto etti. Büyükdere Caddesi üzerinde toplanan yüzlerce taksici Türkiye ve Filistin bayrakları açıp kornalar çalarak Taksim’e hareket etti.

Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde yüzlerce taksici, İsrail’i protesto etmek için bir araya geldi. Filistin’e destek amacıyla toplanan taksiciler, hareket etmeden önce saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Hayatını kaybedenler için de dua edildi.

Filistin’e destek amacıyla toplanılan alanda konuşan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Bilindiği üzere İsrail tarafından Filistin toprakları bombalanıyor. Bu bombalar neticesinde bebekler ölüyor, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Hastalar ölüyor. Hastaneler bombalanıyor, yaralılar ölüyor. Camilerimiz, ibadethanelerimiz bombalanıyor. Namazı başında insanlarımız vefat ediyor. Bizler bu dünyada kimsenin ölmesini istemiyoruz. Bunun neticesinde İstanbul taksi camiası olarak biz her zaman devletin ve milletin aynı zamanda mazlumların yanında durduk. Her zaman da bunun sesini dile getirdik. Burada tecrübeli arkadaşlarımız var. Bunlara 30 - 40 sene öncesinde şahit olan arkadaşlarımız var. Bundan sonra da bizler her zaman mazlumların sesi olacağız. İstanbul taksi camiası olarak burada Filistin’deki ölen, yaralanan kardeşlerimizin sesini duyurmak için toplandık. Bunun neticesinde arkadaşlarımızla beraber konvoy halinde hareket edeceğiz.

Şu an yüzlerce taksi var. Ben sayısını alamıyorum. İstikametimiz İsrail konsolosluğuydu. Lakin orada toplanan vatandaşlar aynı zamanda emniyet güçlerimizin zora düşmemesi için emniyet müdürlüğümüzden gelen talep üzerine istikametimizi Beşiktaş sahil hattından, Karaköy perşembe pazarı, Şişhane, Tarlabaşı ve Taksim Tünel’de sonlandırma kararı aldık. Ben buraya gelen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepsinin ayağına sağlık. Bunun neticesinde inşallah kazasız belasız bir protestoyu sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Deniz Dündar’ın basın açıklamasının ardından asıl istikametleri İsrail Başkonsolosluğu olan, fakat güvenlik önlemleri nedeniyle ve emniyet güçlerine zorluk çıkarmamak adına yönlerini Taksim’e çeviren taksiciler, kornalar ve sloganlar eşliğinde hareket etti.