Taksiciyi bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Zeytinburnu'nda taksici Erhan Çiftçi'yi (35) bıçaklayarak öldüren zanlı Serkan B., polis ekiplerince yakalandı.

Taksiciyi bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Zeytinburnu’nda taksici Erhan Çiftçi’yi (35) bıçaklayarak öldüren zanlı Serkan B., polis ekiplerince yakalandı.

Zeytinburnu’nda işten çıkan taksici Erhan Çiftçi’yi evinin önünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, zanlı Serkan B.’yi cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Serkan B.’nin 6 suç kaydığı olduğu öğrenildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Taksici Erhan Çiftçi’nin bugün Zeytinburnu’nda son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.