Taksiciyi kalbinden bıçakladı, cinayet aletini emanet bıraktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde taksi durağında bir taksici kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan saldırganın, cinayette kullandığı bıçağı bir telefon satıcısına "Bu paket burada dursun almaya geleceğim" diyerek bıraktığı öğrenildi.

Olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 16.15 sularında Şeyhmüftü Camii yanında bulunan Kafkas Taksi durağında meydana geldi. Durak yanında arkadaşıyla sohbet eden Suat Sargın (40), yanlarına gelen L.A. (42) tarafından kalbinden bıçaklandı. Görgü tanığının ifadesine göre L.A, Sargın’ı konuşmak için hemen yanlarında bulunan taksiye çağırdı, ikili yaklaşık 5 metre yan yana yürüdükten sonra cinayet zanlısı L.A yanında bulunan bıçağı çıkararak Suat Sargın’nın göğüs bölgesine sapladı. Sargın aldığı darbenin ardından ağır yaralandı.

Cinayet aletini emanete bırakmış

Cinayet zanlısı L.A olay yerinden uzaklaşırken, emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu Tatkavaklı bölgesinde yakalandı. Zanlı ilk ifadesinde cinayet aleti olan bıçağı bir beze sararak olay yerinin çok yakınında bulunan bir telefon satıcısına "Bu paket burada dursun almaya geleceğim" diyerek bıraktığı öğrenildi.

Zanlının emniyetteki sorgusu devam ederken, taksicinin cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.