Taksiden çıkan göçmen sayısı pes dedirtti

Edirne’de iki araçta yapılan aramada, 29 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ’göçmen kaçakçılığı ile mücadele’ faaliyetleri çerçevesinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyetinde; Bulgaristan istikametinde seyreden 2 araçta yapılan kontrolde; Türk vatandaşı 2 organizatör ve Suriye uyruklu 29 göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollardan giriş yapan göçmenler, ülkelerine iade işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Kaçakçılık işleminde kullanılan araçlara el konularak, 2 şüpheli organizatör hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.