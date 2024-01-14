Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde anlamlı sergi

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı’nın 15 Temmuz Derneği ve TDV KAGEM İstanbul Şubesi iş birliğiyle düzenlediği “Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Tezhip Sergisi” Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılısında konuşan Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Z. Altan Elmas, İsrail’in 99 gündür dünyanın gözü önünde büyük bir katliama imza attığını belirterek “Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Tezhip Sergisi ile sanatın etkileyici ve inşa edici gücünden faydalanarak bu zulme karşı farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı’nın 15 Temmuz Derneği ve Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM İstanbul Şubesi) iş birliğiyle düzenlediği “Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Tezhip Sergisi” sanatseverlerle buluştu. Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinli kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarmak amacıyla hayata geçirilen sergide Filistin ve sanat aşığı 44 sanatçının yer aldığı “Müzehhibe Hacer Sönmez, Öğrencileri ve Gönül Dostları” grubuna ait eserler yer alıyor. Tüm geliri Filistinli kardeşlerimize ulaştırılacak olan sergi, 28 Ocak’a kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Tezhip Sergisi’nin 13 Ocak’ta düzenlenen açılış törenine Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Z. Altan Elmas, KAGEM İstanbul Şube Sorumlusu ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şube Sorumlusu Esra Aktaş, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı’nın yanı sıra sergide eserleri yer alan sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

“9 şehidimizin haberi yüreklerimizi yaktı”

Irak’ın kuzeyinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan hain terör saldırısında şehit olan 9 asker için edilen dualarla başlayan açılış programında konuşan Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, İsrail’in 99 gündür dünyanın gözü önünde büyük bir katliama imza attığını söyledi. Elmas “Gönül ister ki onlara elimizle dur diyebilelim, ellerimizle ellerini tutabilelim ve zulümlerine mani olabilelim. Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Tezhip Sergisi ile sanatın etkileyici ve inşa edici gücünden faydalanarak bu zulme karşı farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah hayırlara vesile olur. Sergiden elde edilecek gelirler ise Gazze’ye bağışlanacak” dedi.

Kuzey Irak’tan gelen şehit haberleriyle tüm Türk halkının yüreklerinin dağlandığını ifade eden Elmas “Rabbim hain terör saldırısında şehit olan askerlerimizi rahmetiyle, merhametiyle, affıyla muamele etsin. Bütün şehitlerimiz bu milletin en yiğit evlatlarıdır. Şehit ailelerimizin ve milletimizin başı sağolsun” diye konuştu ve tüm terör örgütlerinin ve İsrail katliamının destekçilerinin aynı olduğunu bildiğiniz ifade etti.

“Dimdik durmaya devam edeceğiz”

İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Filistin halkının inancı uğruna sistematik bir şekilde zulme uğradığını belirterek “Ecdadı yüzyıllarca medeniyetler kurup adaleti ve merhameti insanlığa öğreten bir milletin fertleri olmanın yanı sıra bir Müslüman olarak da zalimin karşısında olduğumuz her hâlimizle ifade etmemiz gerekiyor. Şuna inanıyoruz ki ne vatanımızı bölmek isteyenler ne de inancından veya başka bir sebeple zulme uğrayanların karşısındaki zalimler kazanamayacak. Merhamet ve iyilik hepsine galebe çalacak. Biz de hem vatanımızda hem de dünyanın her bir yerinde zalimin karşısında bugünkü gibi dimdik durmaya devam edeceğiz” dedi.

Şehadet, tevhit ve İstanbul

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Tezhip Sergisi’nde eserleri bulunan sanatçıların dünyaya önemli bir mesaj verdiğini ifade ederek “Bugün bu mesajın lalelerle ifade edilmesini sembolik olarak anlamlı buluyorum. Kudüs, Mescid-i Aksâ ancak lale anlayışıyla, tevhit anlayışıyla adalet ve huzur bulacak. Zulmü durdurmak için İstanbul’un seçilmesi de ayrıca anlamlı çünkü İstanbul lalelerle anılan bir şehir ve medeniyetimizin şehri. Şimdi o kadar sembol birleşti ki; şehadet, tevhit ve İstanbul Ve bütün bunların farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin var olduğu Beyoğlu’nda eksik olan ve şimdi Cumhurbaşkanı’mız döneminde tamamlanan Taksim Camii’nde yapılmış olması mesaj içerisinde mesaj içeriyor” açıklamasında bulundu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Tezhip Sergisi’ne emeğe geçen herkese teşekkür ederek Gazzeli Müslümanlar başta olmak üzere dünya üzerinde hiç kimsenin zulüm görmemesi yönündeki dileklerini dile getirdi.

İsrail’e anlamlı mesaj

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk, 7 Ekim’den bu yana dünyanın en karanlık zamanlarından birine şahitlik ettiğimizi belirterek şunları söyledi:

“İsrail’e ve terör örgütlerine bir mesaj vermek istiyorum. Birileri size toprak vadetmiş olabilir ya da size toprak vadedilmiş olduğuna inanabilirsiniz. Ama bilin ki toprak vadedilerek değil, hak edilerek alınır. Biz asırlardır canımızı, kanımızı feda ederek bu toprakların sahibi olduk ve yine canımız ve kanımız pahasına bu toprakları savunmayı ve muhafaza etmeyi biliriz. Gazzeli kardeşlerim de aynı bizim gibi düşündükleri için topraklarını terk etmediler. Rabbim hem onlara hem de bütün şehitlerimize bu toprakların vatan olması için canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eylesin.”

KAGEM İstanbul Şube Sorumlusu ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şube Sorumlusu Esra Aktaş ise “Bu anlamlı serginin bir parçası olmaktan kurumum adına onur duyuyorum. Bir süredir gölgesinde yaşamaya çalıştığımız bu vahim hadiseye karşı tepkilerini sanatlarıyla dile getiren ve eserleriyle kendilerini ifade eden sanatçılarımızın hepsini kutluyorum” şeklinde konuştu.