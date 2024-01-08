Taksim'de 3 sokak köpeğinin saldırdığı kedi telef oldu

Taksim’de 3 sokak köpeğinin saldırdığı kedi, çevredeki vatandaşların tüm müdahalelerine rağmen telef oldu. O anları kaydeden basın mensubuna ise vatandaşlar tepki gösterdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taksim Meydanı Atatürk Anıtı’nın içinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 sokak köpeği bir kediye saldırdı. Yaşam mücadelesi veren kedinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kalp masajı yaparak hayata döndürülmeye çalışılan kedi ise tüm müdahalelere rağmen telef oldu. Kediye yapılan müdahaleleri kaydeden basın mensubuna ise bir vatandaş, “Sen ölü kediyi çekiyorsun bende seni çekeceğim” dedikten sonra telefonuna vurarak yere düşürdü. Diğer vatandaşlarda çekmesini istemediklerini söyleyerek tepki gösterdi.

Kedinin öldüğünü anlayan vatandaşlar üzerini örterek oradan ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çöpleri süpürmek için kedinin bulunduğu yere geldi. Ölen kediyi fark eden ekipler, kediyi poşete koyarak götürdü.

“Sokak köpeklerine müdahale edilmesi lazım, bir çözüm bulunması lazım”

Sokak köpeklerinin kediye saldırması hakkında konuşan esnaf Ramazan Demir, “Biz burada esnafız. Sokak köpekleri zaten almış başını gidiyor. 1 saat önce 3 tane köpek, birbirlerini kovalarken kediyi yakaladılar. Paramparça yaptılar. Bununla ilgili, yardım talep ediyoruz. Kedi öldü. Sokak köpeklerine müdahale edilmesi lazım, bir çözüm bulunması lazım” dedi.