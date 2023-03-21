Taksim'de atlı birliklere yoğun ilgi

Taksim’de görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde görev yaptı. Meydanda ve İstiklal Caddesi’nde devriye gezen atlı polislere, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Taksim’de esnaf olan İbrahim Demirbaş , ‘’Atlı birliklerin burada olması insanlara fazlasıyla güven veriyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İnsanlar bu caddede güvenle dolaşıyor. İnsanlar atları gördüğünde fotoğraf çekinme yarışına giriyor. Herkes kendini güvende hissediyor. Güzel bir görüntü sergiliyorlar’’ dedi.