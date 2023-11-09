Taksim'de AVM'de saç saça kavga kamerada: 'Senin beynini patlatırım'

İstiklal Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde iki kadın, “Yan baktın” tartışması sebebiyle saç baş birbirine girdi. O esnada orada bulunan bir vatandaş ise, kavgaya dahil olmak isteyen bir başka kadına, “Sen vurma, senin beynini patlatırım” demesi dikkat çekti. O ilginç anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kadın arasında birbirlerine ters bir şekilde baktıkları için tartışma çıktı. Yaşanan tartışma küfür ve tehditlerle devam ederken, iki kadın saç baş birbirine girdi.

“Senin beynini patlatırım”

Bazı vatandaşlar kadınları ayırmaya çalıştığı esnada orada bulunan bir vatandaş ise, kavgaya dahil olmak isteyen bir başka kadına, “Sen vurma, senin beynini patlatırım” dedi. Ardından ayrılan kadınlardan birisi vatandaşla sözlü bir şekilde tartıştı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.