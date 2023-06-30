Taksim'de bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde vatandaşlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

İstanbul’da Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde vatandaşlar ve turistler, havanın da güzel olmasıyla birlikte Taksim’e akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi’nde adeta adım atacak yer kalmadı. Vatandaşlar gezerek hem havanın hem de bayramın keyfini çıkardı.