Taksim'de dilenci operasyonu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dilenci operasyonu yapıldı. Aralarında çocukların bulunduğu dilenciler yakalanarak zabıta aracına bindirilirken, kendilerini çeken basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında gelen turistleri rahatsız ettiği görülen dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Özellikle küçük çocukları ve bebekleri kullanarak dilencilik yaptığı görülen dilenciler yakalanarak ekip otomobiline bindirildi. Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini çeken basın mensubuna tepki gösterdi.

Taksim Meydanı’nda esnaf olan Hayrettin Taş olayla ilgili şunları söyledi, "Ağabey sabah saat 7’de buradalar. 7’de geliyorlar. Yabancı müşterileri rahatsız ediyorlar. Bizden önde geliyorlar. Para dileniyorlar, ekmek dileniyorlar. Bu kadar da olmaz ki. Baksana her tarafta geziyorlar" dedi.