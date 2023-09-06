Taksim'de dilenci operasyonu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilenci operasyonu yapıldı. Aralarında çocukların bulunduğu dilenciler yakalandı.

Taksim'de dilenci operasyonu
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dilenci operasyonu yapıldı. Aralarında çocukların bulunduğu dilenciler yakalandı.

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında gelen turistleri rahatsız ettiği görülen dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Özellikle küçük çocukları ve bebekleri kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler yakalanarak ekip otomobiline bindirildi. Dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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