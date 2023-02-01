Taksim'de dün gece etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşe bıraktı

Taksim’de dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşe bıraktı. Vatandaşlar ise İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’na gelerek kış güneşinin tadını çıkardı.

İstanbul’da dün gece saatlerinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava bugün yerini güneşe bıraktı. Vatandaşlar ise İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’na gelerek kış güneşinin tadını çıkardı.

Öte yandan uzmanlar tarafından yapılan hava tahminlerine göre, hafta sonu İstanbul’un yoğun kar yağışı alması öngörülüyor.

"Üç mevsimi aynı anda yaşıyoruz"

Konuyla ilgili konuşan Taksim Meydanı’nda esnaflık yapan Mustafa Akdağ "Sabah 08.00’da işe geliyoruz üzerimizde ince bir hırka yeterli oluyor, öğlen olunca artık montu da hırkayı da çıkarıyoruz çünkü güneş etkili oluyor, akşam olunca aynı montlarımızı sıkıca giyiniyoruz yani üç mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Bahar, yaz, kış. İnanın hava artık ne yapacağını bilmiyor, dün kar yağıyordu bugün yakıcı bir hava var. Umarız bu yakıcı havanın ardından güzel bir kar yağışı ile kışı tamamlamış oluruz" dedi.