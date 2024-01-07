Taksim'de gün batımı hayran bıraktı

Taksim’de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştururken, orada bulunan vatandaşlar kameralarıyla o anları ölümsüzleştirdi.

İstanbul Taksim’de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımını seyreden vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti. Özellikle Taksim Camii’nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, Tepebaşı’ndan da güneşin batışı çevredeki turistler ve vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Vatandaşlar ve turistlerin o anları kaydetme anı kameraya yansıdı. Vatandaşlar gördükleri görüntülerin çok güzel olduğunu ifade etti.