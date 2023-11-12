Taksim'de gün batımı manzarası hayran bıraktı

Taksim'de gün batımında kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımının Taksim Camii ile bütünleştiği anlar görenleri kendine hayran bıraktı.

Taksim'de gün batımı manzarası hayran bıraktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Taksim’de gün batımında kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımının Taksim Camii ile bütünleştiği anlar görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul’da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımının Taksim Camii ile bütünleştiği anlar görenleri kendine hayran bıraktı. Beyoğlu’ndaki birçok yerli ve yabancı turist de o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman