Taksim'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı. Taksim Meydanı’nda helikopter destekli yapılan denetimde ‘Cadı’ isimli narkotik köpeği ile araçlarda didik didik arama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması çerçevesinde Taksim Meydanı’nda asayiş denetimi yapıldı. Taksim Meydanı’nda oluşturulan uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçlarda ‘Cadı’ isimli narkotik köpeği ile birlikte didik didik arama yaptı. Öte yandan, Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri ve Özel Harekat Polisleri de destek verdi.