Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

Taksim Meydanı'nda helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı. 2 helikopterin destek verdiği uygulamada araçlar aranırken Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı.

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Taksim Meydanı’nda helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. 2 helikopterin destek verdiği uygulamada araçlar aranırken Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı.

Taksim Meydanı’nda helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Trafik, Beyoğlu Güvenlik Şube, Asayiş ve Özel Harekat ekiplerinin katıldığı saat 14.00 ile 16.00 arasında yapılan denetimde sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

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Öte yandan denetim esnasında polisin kontrol ettiği bir araçta döner bıçağı çıktı. Aracın sürücüsü S.E. döner bıçağından haberi olmadığını ve babasının bırakmış olabileceğini söyledi. Sürücü işlem yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.