Taksim'de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim’de vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur ile kuvvetli rüzgar il genelinde etkili olmaya devam ediyor. Saatler ilerledikçe daha da şiddetlenen rüzgar ile yağış nedeniyle Taksim Meydanı’nda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgarda yürümekte zorlanırken, rüzgar bazı vatandaşların şemsiyelerini ise kullanılmaz hale getirdi. Vatandaşların bozulan şemsiyelerini ise belediye temizlik işçileri topladı.