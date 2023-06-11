Taksim'de Manchester City taraftarlarının şampiyonluk coşkusu
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City, İnter'i Rodri'nin attığı golle 1-0 yenerek şampiyon oldu. Maç sonunda Taksim'de toplanan City taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City, İnter’i Rodri’nin attığı golle 1-0 yenerek şampiyon oldu. Maç sonunda Taksim’de toplanan City taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında İngiliz takımı Manchester City ve İtalyan takımı İnter’in karşılaştığı dev finali, Manchester City Rodrigo Hernández Cascante’nin attığı golle kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Taksim’de toplanan City taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Manchester City Taraftarları Taksim’de kurulan Şampiyonlar Ligi Kupa maketinin önünde, ellerinde bayrak ve meşalelerle coşku dolu anlar yaşadı.