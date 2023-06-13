Taksim'de öldürülen Rus turistin son görüntüleri ortaya çıktı: Arkadaşı otele yalnız dönmüş

Taksim’de sataştığı 3 kişiden biri tarafından önce dövülen ardından da bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki Rus turistin, arkadaşıyla Galata’da kaldığı otelden ayrıldığı son görüntüleri ortaya çıktı. Rus turistin otelden birlikte ayrıldığı arkadaşının gece saatlerinde tek başına döndüğü görüldü.

Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde önceki saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk (40) sabaha karşı alkol aldığı mekandan çıkmıştı. Ara sokaktan bulvara gelen turist, 3 şahsa sataşmıştı. Yaşanan tartışması sonucu çıkan kavgada şahıslardan biri turisti kalbinin altından bıçaklamıştı.

Sataştığı şahıs tarafından bıçaklanmıştı

Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yaşanan o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri yansırken, turistin arkadaşıyla birlikte Galata’da kaldığı otelden ayrıldığı son görüntüleri ortaya çıktı.

Otelden ayrıldığı son görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde, Rus turist elinde bir poşetle kaldığı otele giriş yapıyor. Resesyondaki çalışanla selamlaşan turist ardından geri gelip ona tarak soruyor. Bir süre sohbet eden turist ardından odasına çıkıyor. Olayda önceki akşam da turist ve birlikte geldiği arkadaşı Artsevik Volodin (35) ile otelden ayrılıyor. Öldürülen turist tekrardan geri gelmezken, arkadaşı olay günü saat 03.00 sıralarında otele giriş yapıyor.

Beyoğlu Asayiş polisi 2 şüpheliyi yakalamıştı

Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıslardan Ş.Y. ve U.A. kısa sürede yakalanırken, turisti bıçaklayan şahsı ise yakalama çalışmasına sürdüğü öğrenilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edinilmişti.