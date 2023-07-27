Taksim'de önce sağanak sonra güneş şaşkınlığı
İstanbul Taksim'de aniden bastıran sağanak şaşkınlığa neden oldu. Kısa süren yağışın ardından güneş yeniden göründü.
İstanbul Taksim’de aniden bastıran sağanak şaşkınlığa neden oldu. Kısa süren yağışın ardından güneş yeniden göründü.
İstanbul’da dün etkili olan aşırı sıcakların ardından bugün sağanak görüldü. Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda saat 16.30 sıralarında aniden sağanak başladı. Kısa sürede etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan kısa süren yağışın ardından Taksim’de yeniden güneş açtı.