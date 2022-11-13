Taksim'de patlama meydana geldi

Taksim’de henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi.

Taksim’in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatılırken olayla ilgili inceleme ise sürüyor.