Taksim'de pazar yoğunluğu

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na adeta akın etti.

Taksim'de pazar yoğunluğu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

İstanbul’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’na adeta akın etti.

İstanbul’da hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’na akın etti. Yoğunluk nedeniyle İstiklal Caddesi’nde vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü. Oluşan yoğunluktan kaynaklı tramvay seferlerinin yapılmasında güçlük çekildi.

Taksim'de pazar yoğunluğu
Taksim'de pazar yoğunluğu