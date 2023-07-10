Taksim'de polis ve vatandaşlar yaralı köpek için seferber oldu

Taksim Meydanı’nda hareketsiz halde yatan yaralı köpeğin imdadına vatandaşlar ve polis ekipleri yetişti. Yaralı köpek, bir turistin çağırdığı özel araçla veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Taksim Meydanı’nda hareketsiz halde yerde yatan köpek çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Köpeğin yanına giden vatandaşlar bir bacağının kırık olduğunu ve bu yüzden hareket edemediğini gördü. Sıcak havanın etkisiyle kendinden geçmek üzere olan köpeğe vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından su verilip, şemsiyeyle güneşten korunması sağlandı.

Alman turist, köpek için özel araç çağırdı

O esnada meydanda bulunan bir Alman turist köpeğin yanına giderek dakikalarca başında bekledi. Köpeğin tedavi altına alınması için büyük çaba sarf eden kadın, özel bir araç çağırarak köpek ile birlikte veterinere gitti. Turist kadının köpeğin tüm tedavi masraflarını üstlendiği ve köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Araba çarptığını düşünüyoruz"

Yaralı halde yerde yatan köpeği gören bir vatandaş, "Araba çarptığını düşünüyoruz. Turist hanımefendi her şeyi yaptı. Tedavisini karşılamak için özel bir pet taksi çağırdı, normal taksi almaz zaten. Tedavisini üstlendi, başına güneş geçmesin diye şemsiye bile aldı. Sağ olsunlar polis arkadaşlarımız da yardımcı oldular, onlar ilgileniyor şu anda" dedi.