Taksim'de saç ektirme kavgası kamerada: Pansuman yapılmayınca esnafa saldırdılar

Taksim İstiklal Caddesi’nde yabancı uyruklu iki şahıs, saç ektirme operasyonunun ardından pansuman yapılmadığını iddia ederek esnafla tekme ve yumruklarla kavga etti. Şahıslardan biri ardından götürüldüğü hastanede uzun süre güvenliklerle tartıştı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki şahıs, saç ektirme operasyonu için geldiği yerde pansuman yapılmadığını ve iltihap kapma durumu olacağını belirtti. Bunun üzerine merkezde tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir anda caddenin ortasında esnafla tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen şahıs, burada da güvenliklerle uzun süre tartıştı. Yaşananları çevrede bulunan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.